Эксперт высказался о версии гибели группы Дятлова от фотобомбы США

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Руководитель Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич прокомментировал версию о том, что туристы могли погибнуть из-за сброшенной американским пилотом фотобомбы.

По его словам, некоторые исследователи уже высказывали похожие мнения.

С этим надо разбираться. <...> Надо спросить у учёных. Это знание высокого класса. Когда я услышал эту версию, я её сходу отрицать не стал. К этой версии надо подходить официально, — сообщил эксперт.

Исследователь из Самары Андрей Шепелев обнаружил информацию, указывающую на то, что в первой половине 1959 года над Северным Уралом летали самолёты-разведчики типа RB-47. По его мнению, группа Дятлова могла погибнуть при взрыве так называемой фотобомбы, сброшенной пилотом из США, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в ночь гибели туристической группы Игоря Дятлова в горах Урала было вовсе не так холодно, как посчитало официальное следствие, погода была не столь суровой, как считают многие, а у членов группы могло быть огнестрельное оружие. Такие данные содержатся в сохранившихся записках руководившего поисками пропавших Евгения Масленникова.

Трагедия с туристами произошла, как предполагается, в ночь на 2 февраля 1959 года. Группа, состоявшая большей частью из студентов Уральского политехнического института, отправилась в 14-дневный лыжный поход по Северному Уралу 27 января. Это был переход третьей, высшей категории сложности. Все участники были опытными туристами.

12 февраля туристы должны были дойти до конечной точки маршрута, посёлка Вижай, и послать телеграмму в спортклуб, а 15 февраля вернуться в Свердловск. Однако группа в полном составе погибла в районе горы Холатчахль. Тела пятерых туристов нашли в феврале, остальных четверых — в мае. Обстоятельства их гибели до сих пор вызывают споры, так как ни одна из версий не объясняет в полной мере сделанные на месте трагедии находки.

Обращения родственников погибших, общественных организаций и СМИ, не удовлетворённых результатами расследования 1959 года, побудили Генпрокуратуру России в сентябре 2019 года возобновить дело. Результаты следствия были представлены 11 июля 2020-го. По версии прокуратуры, молодые люди покинули палатку, чтобы укрыться от лавины, но потом не смогли её найти и поэтому погибли.