Эксперт ВШЭ сообщила об изменении ситуации с коронавирусом в РФ

https://static.news.ru/photo/fdafb094-7d44-11ea-a7c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ситуация с распространением коронавируса в России уже не развивается по оптимистической траектории. Об этом заявила директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

На самом деле, конечно, достаточно хорошо работали социальные меры дистанцирования и ограничений, и мы действительно с 26-го числа пошли по чуть более позитивной динамике, но в последнее время она развивается, к сожалению, уже не по оптимистической траектории, — отметила эксперт в эфире телеканала «Россия 1».

По её словам, число заражённых росло с тысячи до десяти тысяч человек в США за шесть дней, в Германии, Италии и Испании — за восемь, а в России — за 12 дней. Проблема в том, что дистанцию от 10-тысячного до 100-тысячного пациента пять стран прошли в среднем за 15–18 дней, и это страшно, считает Попович.

По её мнению, успешно бороться с заразой в России мешает беспечность некоторых россиян, в частности, молодёжи, которая почему-то считает, что находится не в группе риска.

Ранее NEWS.ru сообщал, что заслуженный врач России Елена Малышева предположила: вакцина от туберкулёза (БЦЖ) повышает иммунную защиту от COVID-19. По её словам, об этом могут говорить результаты исследования смертности от COVID-19 в странах, где БЦЖ применяется, и где нет. Крупные вспышки инфекции отмечены в США и Италии — странах, которые не проводят вакцинацию БЦЖ, отметила Малышева.