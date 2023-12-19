Эксперт ВОЗ назвала случаи, когда нужно срочно обратиться к маммологу Эксперт ВОЗ Ерофеева: нужно срочно обратиться к маммологу при тянущих болях

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

При тянущих болях в груди необходимо срочно обратиться к маммологу, предупредила эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью, акушер-гинеколог Любовь Ерофеева. В беседе с «Радио 1» врач уточнила, что также поводом пройти обследование являются образования внутри молочной железы и выделения.

Могут быть тянущие боли, могут прощупываться какие-то образования внутри молочной железы или вокруг соска. Также могут быть какие-то выделения разного цвета. Это все должно быть на контроле. Это все требует врачебного внимания, — пояснила специалист.

Некоторые заболевания протекают бессимптомно. В связи с этим врач советует регулярно проводить профилактику с раннего возраста. Так, следует проводить самообследование молочных желез в первые дни менструации. Женщинам старше 35 лет также важно делать маммографию один раз в год. В более старшем возрасте это исследование рекомендуется проходить два раза в год.

Гинеколог Дарья Казакова ранее рассказала, что женщинам от 18 до 39 лет ежегодно нужно проходить УЗИ молочных желез и органов малого таза и цитологическое исследование соскоба с шейки матки. Кроме того, стоит делать скрининг на инфекции, передающиеся половым путем.