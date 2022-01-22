Вакцинацию подростков от COVID-19 назвали малоэффективной при «омикроне»

Инфекционист Евгений Тимаков заявил, что начало вакцинации подростков против коронавирусной инфекции в России на данный момент не даст высокой эффективности в контексте борьбы с нынешней волной заболеваемости. По мнению доктора, начинать делать прививки необходимо было осенью, когда «омикрон» только появился, об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Потому что сейчас уже идет рост заболеваемости, и сейчас почти все детские коллективы находятся в контакте, и все школы уже проконтактировали с этим штаммом, а для того, чтобы выработался иммунитет, нужно, чтобы прошел месяц — полтора. Если говорить про массовую вакцинацию, то против «омикрона» она не будет иметь сейчас такой высокой эффективности, — сообщил он.

Эксперт также отметил, что в целом уровень заболеваемости COVID-19 среди детей значительно возрос. Это, по его словам, связано в первую очередь с высокой контагиозностью (заразностью) вируса. Так, один человек может заразить не менее 10 других, а значит, что в классе достаточно одного заболевшего, чтобы заразить весь коллектив.

В итоге из-за того, что болеют много детей, больницы, которые занимаются лечением коронавирусной инфекции, сейчас уже заполнены детьми, — отметил Тимаков.

Его поддержал и гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев, он подчеркнул, что для сокращения опасности для детей, их нужно переводить на дистанционное обучение.

Дети заражаются «омикроном», и сейчас коллективы в садиках и школах — одни из главных звеньев эпидемиологической цепочки. Поэтому я считаю, что другим регионам нужно последовать примеру Челябинской области и переводить детей на дистанционное обучение. Как отец понимаю, что это негативно влияет и на мотивацию учащихся, и на уровень образования. Но выбора сейчас нет — чем быстрее мы это сделаем, тем лучше, — сказал он.

Вакцина от коронавируса «Спутник М», разработанная для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно, была зарегистрирована Минздравом России 24 ноября 2021 года. Она состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

Ранее сообщалось, что более половины добровольцев, принимающих участие в исследовании вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» получили первую дозу в Москве. Серьёзных побочных реакцией у участников тестирования вакцины не выявлено.