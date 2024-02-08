Россиянам пообещали заменить портал «Госуслуги» на умные колонки IT-специалист Кулешов: любая умная колонка сможет интегрироваться в «Госуслуги»

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Любая умная колонка в ближайшее время сможет подключаться к порталу «Госуслуги», сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва» эксперт в области информационных технологий Сергей Кулешов. Он отметил, что у сервиса уже есть интеграция с голосовым помощником Алисой. По его словам, уже сейчас пользователи могут узнать информацию о штрафах и получить ссылку на их оплату. Эксперт добавил, что в будущем функционал будет расширяться и умные колонки вовсе смогут заменить портал.

Мы очень близки (к умным колонкам. — NEWS.ru). У портала госуслуг есть интеграция с той же Алисой, и, если включить соответствующий навык, можно сейчас поговорить с ней о госуслугах, узнать, например, о штрафах и получить ссылку на оплату, какие-то еще вещи проверить. Там пока функционал не очень широкий, но это уже реально работает. Здесь вопрос идет о том, какой функционал есть у самой колонки, — сказал он.

Кулешов отметил, что разработка софта для интеграции умных колонок в портал «Госуслуги» потребует времени. По его прогнозам, на это уйдет от нескольких месяцев до двух лет.

Глава Минцифры Максут Шадаев ранее заявил, что умные колонки могут заменить портал «Госуслуги» в будущем. По его словам, уровень развития данных устройств достигнет таких высот, что россияне смогут записываться на прием в поликлинику или получать определенные документы с помощью простой голосовой команды.