В России вырос спрос на IT-специалистов

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Спрос на IT-специалистов в России значительно вырос, заявил Lenta.ru специалист в области новых технологий Ваге Закарян. Он отметил, что сейчас в стране необходимы квалифицированные кадры для создания качественных продуктов.

По словам Закаряна, за последние месяцы многие IT-специалисты уехали из России из-за сложностей с работой или ее внезапной потери. Такая ситуация характерна для специалистов, которые работали на зарубежные компании, покинувшие российский рынок, либо на компании, чья бизнес-модель претерпела радикальные перемены.

Сейчас в России спрос на IT-специалистов значительно вырос и необходимы квалифицированные кадры для создания IT-продуктов, — отметил специалист.

По его оценке, одним из вариантов дальнейшего развития должно стать создание IT-стартапов: в России поддержка IT-разработок активизируется в том числе на государственном уровне из-за необходимости импортозамещения. Он посоветовал запускать проекты, которые не потребуют большой инфраструктуры и будут достаточно мобильными.

Ранее сообщалось, что самыми востребованными IT-специалистами в России стали программисты и разработчики, аналитики и системные администраторы. Месячная зарплата IT-специалистов в целом может составлять от 73 тысяч до 106,1 тысячи рублей, при этом в Москве и регионах показатели отличаются в два раза.

Самой востребованной вакансией является программист (разработчик): им предлагают одну из наибольших заработных плат для неруководящей позиции — от 84,5 тысячи до 143,4 тысячи рублей. Менеджер продукта получает от 97,2 тысячи до 162,4 тысячи рублей, а тестировщик — от 88,3 тысячи до 137,1 тысячи рублей.