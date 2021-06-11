Эксперт: в Москве могли появиться свои штаммы коронавируса

https://static.news.ru/photo/06323eba-cb7a-11eb-9aea-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве могли появиться свои штаммы коронавируса. Такое предположение высказал замдиректора центра им. Гамалеи Денис Логунов на встрече с президентом Владимиром Путиным, передаёт ТАСС.

По словам Логунова, новых штаммов COVID-19 много, но не все они опасны. Сейчас очень важно продолжать их мониторить, работать на опережение и адаптировать вакцины, сказал эксперт.

Сейчас мониторим [ситуацию] по Москве, а главное, что ещё в Москве могут быть свои, московские штаммы, — сказал Логунов.​​​​​​

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова выступила с обращением к жителям столицы в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в городе. По её словам, сейчас москвичи не соблюдают требования, что, по мнению эпидемиологов, стало причиной роста заболеваемости. Она отметила, что, так как власти не планируют вводить локдаун, основная нагрузка ложится на медиков.