В Минздраве уточнил дистанцию распространения коронавируса

https://static.news.ru/photo/a402fd5e-7e4c-11ea-93a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коронавирус нового типа может распространяться в радиусе четырех метров от заразившегося. Об этом заявил заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

Специалисты CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний США) провели такие исследования для Всемирной организации здравоохранения, (из которых следует, что вирус. — NEWS.ru) может передаваться на четыре метра, — цитирует Брико ТАСС.

Он добавил, что к наблюдаемому росту заражения коронавирусом в России могли привести массовые нарушения самоизоляции две недели назад. И только через неделю станет понятно, как работают нынешние ограничительные меры.

На 14 апреля в России — 21 102 случая коронавирусной инфекции. За последние сутки количество заболевших увеличилось на 2774. При этом 1470 человек выздоровели. Умерли 170 человек. В Москве более 12 тысяч заболевших, 1016 выздоровели, 95 человек умерли.

Ранее NEWS.ru писал, что вирусолог Александр Семёнов, который был отправлен в итальянский Бергамо для помощи в борьбе с коронавирусом, назвал ошибки в борьбе с инфекцией в Италии. Он сообщил, что итальянцы не соблюдали никакие меры предосторожности, нарушали дистанцию и не ограничивали контакты.