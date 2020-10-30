Эксперт уточнил, чем именно был отравлен Навальный

https://static.news.ru/photo/74a465fc-1aeb-11eb-9742-fa163e074e61_660.jpg Фото: Команда Навального/vk.com

Веществом, которое было обнаружено на бутылке воды из дела российского оппозиционера Алексея Навального, мог быть кристаллический А-242 из группы «Новичок». Об этом заявил один из его разработчиков Владимир Углев.

Углев считает, что поскольку результаты исследований немецких лабораторий и лабораторий Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) говорят о том, что интоксикация Навального могла быть вызвана модифицированной формой «Новичка», не включённой в список запрещённых, можно предположить, что на бутылке был обнаружен кристаллический А-242 либо амиды N,N(диалкил) ацетамидидофторфосфорной кислоты, пишет Lenta.ru.

Все эти выше перечисленные вещества не обладают ингаляционной поражающей способностью, как ранее использованный против [бизнесмена Ивана] Кивелиди и [экс-полковника ГРУ Сергея и его дочери Юлии] Скрипалей А-234, — сообщил он.

Российский оппозиционер потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва 20 августа. Спустя два дня Навального перевели на лечение в Берлин. Токсикологи бундесвера выявили, что он был отравлен веществом из группы «Новичок». Их выводы подтвердили лаборатории Франции и Швеции, а позже и в Организации по запрещению химоружия.

Международное сообщество потребовало у России расследовать случившееся. Москва, в свою очередь, требует предоставить соответствующие доказательства, так как пока оппозиционер был на территории РФ, токсических веществ в его организме обнаружено не было. 7 октября Берлин заявил, что поскольку Россия не предоставляет никаких разъяснений по делу об отравлении Навального, адресные санкции против ответственных за это лиц в РФ будут неизбежны.

Как ранее писал NEWS.ru, Владимир Соловьёв в пух и прах разнёс шоумена Максима Галкина за его заигрывание с оппозиционером Алексеем Навальным. Журналист напомнил мужу Примадонны, что Навальный не любит «жидов и геев».