Эксперт усомнился в успехе российского Sims с традиционными ценностями Эксперт по видеоиграм Кузьменко усомнился в успехе российского аналога Sims

Фото: EA

Разработка российского аналога игры Sims, соответствующего традиционным духовно-нравственным ценностям — неплохая идея, но концепция жанра «симулятор жизни» уже устарела, заявил NEWS.ru независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко. По его мнению, в России стоит сосредоточиться на других жанрах, киберспорте, симуляторах и приключенческих играх, которые тоже могут воспитывать и прививать эти ценности в игровой форме.

При всем уважении к Sims, концепция уже несколько надоела пользователям. Современные подростки и люди постарше зачастую предпочитают играть не в игры жанра «кукольный домик», а в соревновательные онлайн-проекты, потому что модно играть в команде или друг против друга, более того, это дополнительный источник общения. Сейчас дети и подростки сидят за компьютером не потому что фанатеют от какой-то игры, а им комфортно общаться на такой площадке, — объяснил Кузьменко.

Эксперт назвал проблемой Sims в России то, что игра имеет ограничение 18+, что так или иначе предполагает контент, запрещенный к распространению в России.

Поэтому дети фактически на могут играть в Sims. Если наша игра будет основана на традиционных ценностях, но без запрещенной тематики, это будет тот же самый Sims — симулятор жизни, как игра «Дочки-матери», — заключил эксперт.

Ранее депутаты Госдумы обратились к вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко с предложением разработать отечественный аналог игры Sims, которая бы не противоречила традиционным ценностям и включала в себя образовательную компоненту. Парламентарии указали в своем обращении, что президент РФ Владимир Путин ранее поручил правительству до 30 сентября представить предложения по продвижению отечественных видеоигр на иностранные рынки.