Эксперт усомнился в оценке завещанных Путину картин Молевой Арт-критик Михаил Боде: коллекция Молевой не может стоить $2 млрд

Фото: Юрий Заритовский/РИА Новости

Художник-оформитель Нина Молева

Арт-критик Михаил Боде усомнился, что коллекция картин, которые искусствовед Нина Молева завещала президенту Владимиру Путину, может стоить $2 млрд. По его словам, подлинность полотен не подтверждена, поскольку они не проходили соответствующие экспертизы, передает ТАСС.

Сама ценность картин у меня вызвала сомнения. Ни я, ни мало-мальски уважающий себя искусствовед не верит в то, что у картин была какая-то ценность, — рассказал Боде.

Он подчеркнул, что бывал в доме Молевой и ее мужа искусствоведа Элия Белютина. По его воспоминаниям, картины хранились хаотично: некоторые лежали стопками, другие висели на стенах, за ними не ухаживали и не оберегали от света. Боде отмечает, что порой это были известные сюжеты знаменитых художников, выставленные в музеях. При этом чета утверждала, что там висят копии, а все оригиналы хранятся у них дома.

Свою коллекцию Молева хранила в квартире на Никитском бульваре. В числе имен, составляющих коллекцию, — Тициан, Рембрандт, Микеланджело, Рубенс, Тинторетто, Ван Дейк, Эль Греко. В 2000-е годы ее стоимость оценивали от $400 млн до $2 млрд.

Ранее стало известно, что писательница, искусствовед и историк Нина Молева умерла в возрасте 98 лет. В Минкульте уточнили, что она скончалась 11 февраля. Молева передала коллекцию картин в дар по завещанию президенту Владимиру Путину как юридическому представителю России.