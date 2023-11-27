Эксперт усомнился в необходимости беспилотных вертолетов на СВО Эксперт Федутинов заявил, что беспилотный вертолет станет легкой мишенью на СВО

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Беспилотный вертолет «Термит», который показали заместителю главы Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву, станет легкой мишенью, если его использовать в СВО, заявил NEWS.ru эксперт по беспилотникам, главный редактор издания «Беспилотная авиация» Денис Федутинов. По его словам, боевая нагрузка таких машин будет невелика, а с разведкой справятся БПЛА самолетного типа.

Откровенно говоря, не вижу особых перспектив применения этой машины в рамках СВО. Достаточно крупный, при этом медленный аппарат станет легкой мишенью для средств ПВО противника, в том числе учитывая то, что БПЛА ведет радиообмен информацией с оператором. Да, конечно, можно пожертвовать беспилотником для решения каких-то важных задач. Однако это эпизоды, а в обычной практике применение должно быть целесообразным, — сообщил он.

Как заявил Федутинов, наиболее возможное для такого БПЛА применение — в транспортных задачах по снабжению подразделений. Однако оно также будет иметь ряд ограничений, основное из которых — сложность эксплуатации БПЛА с открытым винтом.

В начале ноября американский Newsweek отметил, что турецкие «Байрактары» перестали применять в боях на Украине. По данным журнала, в начале боевых действий эти дроны «производили впечатление», но с тех пор армия России улучшила свою противовоздушную оборону, поэтому ВСУ используют их только для разведки.