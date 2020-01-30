https://static.news.ru/photo/efebfaa4-434b-11ea-b83a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Закрытие границы России на Дальнем Востоке из-за угрозы распространения пневмонии нового типа — это вынужденный шаг, который, однако, не гарантирует полную безопасность от коронавируса. Об этом заявил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

Граница с Китаем оборудована ещё со времен ухудшения китайско-советских отношений, но всё равно огромные территории и пространства при том малообжитые могут дать возможность обойти карантин, — сообщил он в беседе с NEWS.ru.

С другой стороны, по его словам, вряд ли кто решится обходить 500 км, чтобы «тащить на своем горбе мешок с китайскими товарами».

Что касается экономической стороны вопроса, то закрытие границы будет носить кратковременный характер, иначе от этого может пострадать экономика и торговля обеих стран.

Перекрыть границу с Китаем экономически, то есть прервать связи, возможно лишь на короткое время. Слишком много зависит от этих связей в экономиках России и северного Китая. Для Китая в целом, не в обиду России, это не так уж и важно, но для северного Китая Россия ключевой партнёр, — резюмировал эксперт.

Однако, как заметил Журавлёв, если обнаружится очаг вируса, никакие экономические выгоды России не понадобятся.

Число жертв коронавируса в Китае выросло до 170 человек, количество заражённых — до 7 711. Официальные цифры 28 января звучали как 132 умерших и 5 974 заболевших.

30 января премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о мероприятиях на границах РФ в связи с распространением коронавируса нового типа. В частности, он постановил закрыть границу на Дальнем Востоке, писал NEWS.ru.