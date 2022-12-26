Военный эксперт усомнился, что Россия применит ракеты «Сатана» на Украине Военный эксперт Леонков исключил возможность применения ракеты «Сатана» для ударов по ВСУ

Фото: Vadim Savitsky/Global Look Press

Российская армия вряд ли станет применять межконтинентальные баллистические ракеты «Сатана» для ударов по объектам на Украине, считает военный эксперт Алексей Леонков. Специалист в беседе с Lenta.ru пояснил, что «Сатана» предназначена для доставки термоядерного боеприпаса, а предположения, что для ударов по ВСУ на эти ракеты установят неядерные боеголовки, — «из области фантастики». Леонков подчеркнул, что «Сатана» относится к ракетам тяжелого класса, для поражения целей на Украине существуют другие боеприпасы.

Это межконтинентальные баллистические ракеты <...>, которые защищали наше государство в течение 30 лет и еще немного будут защищать, пока не придет им на смену РС-28 «Сармат». Ракеты несут разделяющиеся боеголовки, способны забрасывать их на дальность свыше 13 тыс. км и являются оружием ракетно-встречного удара. Других задач эти ракеты выполнять не могут, — заявил Леонков.

Практика замены ядерных боеголовок на неядерные уже применялась другими странами, в том числе США, однако такая концепция не прижилась, отметил эксперт.

Некоторые предположения и фантазии о том, что у этих ракет снимут термоядерные боеголовки, поставят неядерные и ударят ими по каким-то объектам на Украине — это из области фантастики, никто этим заниматься не будет, — заключил эксперт.

Ранее возможность применения ракет «Сатана» с неядерными боеголовками для ударов по украинским войскам допустил военный аналитик Владимир Прохватилов. По его словам, небольшого количества таких ракет хватит, чтобы уничтожить всю группировку ВСУ в Донбассе. Прохватилов считает, что «Сатана» может принести ВС РФ мгновенную победу, если Россия убедит страны Запада, что запускаемые ракеты не имеют ядерного заряда.