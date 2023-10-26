Эксперт: товары в России подорожают на 20% по итогу следующего года Экономист Потапенко: инфляция вынудит бизнес поднимать цены на товары в России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Высокая инфляция и другие факторы неопределенности подтолкнут отечественный бизнес к тому, чтобы поднимать цены, рассказал NEWS.ru экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко. По его словам, по итогам 2024 года стоимость разных товаров в России может вырасти на 20%.

Бизнес, которому все же нужно будет привлекать деньги, в условиях высокой инфляции и других факторов неопределенности продолжит поднимать цены. Только по итогу этого года товарная инфляция (подорожание товаров. — NEWS.ru.) составит, по моим оценкам, 25–30%. Для сравнения, ЦБ официально ожидает куда меньше — в районе 7%. А по итогу следующего года, полагаю, реальная товарная инфляция составит еще 20%, — отметил эксперт.

Потапенко допустил, что товарную инфляцию будут удерживать в этих пределах и не допустят выхода за эти рамки. На это, предположил экономист, повлияют президентские выборы.

Что касается продуктов питания, то в настоящий момент резкого подорожания не ожидается, сообщили власти. Так, вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что цены на яйца и мясо птицы в России стабилизировались, в скором времени пойдут на спад. Также министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил, что обоснованных предпосылок к подорожанию овощей в РФ нет.