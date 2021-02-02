Эксперт сравнила реакцию на вакцину у людей разных возрастов

https://static.news.ru/photo/2003498e-6562-11eb-b56e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После вакцинации препаратом от коронавирусной инфекции нового типа «Спутник V» у граждан старшего поколения побочные эффекты возникают реже, чем у представителей других возрастных групп. Об этом в разговоре с журналистами рассказала заведующая лабораторией Государственной коллекции вирусов ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Инна Должикова.

Она отметила, что у людей старше 60 лет вакцинация в целом протекает в более лёгкой форме. Данный факт важно отмечать при анализе нежелательных явлений, которые в меньшем количестве зарегистрированы среди представителей старшего поколения.

Как подчеркнула Должикова, антительный ответ у граждан за 60 и у молодых не имеет отличий. Данный вывод позволил сделать анализ иммуногенности. Также она сказала, что эффективность вакцины «Спутник V» у добровольцев старше 60 лет составила 91,8%. Статистически эти показатели не отличались от данных, полученных в результате анализа состояния молодых людей.

Препарат продемонстрировал высокие показатели безопасности. Наиболее частыми нежелательными явлениями были гриппоподобные симптомы, реакции в месте инъекции, головная боль и слабость. Большинство нежелательных явлений, более 94%, были в лёгкой форме, — цитирует Должикову ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В ходе третьей фазы клинических исследований эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,6% на основе анализа данных 19 866 добровольцев, получивших первую и вторую инъекцию вакцины или плацебо.

Кроме того, вакцина предоставляет полную защиту против тяжёлых случаев заболевания коронавирусом. Уровень вируснейтрализующих антител у добровольцев, вакцинированных препаратом «Спутник V», в 1,3–1,5 раза больше, чем уровень антител у пациентов, переболевших коронавирусом.