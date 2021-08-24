Эксперт сообщил об опасности покупки авиабилетов через сайты-посредники

Политолог Александр Кынев столкнулся со странным поведением сотрудников сайта-посредника по продаже авиабилетов, которые не собираются возвращать деньги за неиспользованные билеты. Об этом пишут «Новые Известия».

В апреле я летал в Непал. Первоначально должен был лететь Турецкими авиалиниями через Стамбул, но с 14 апреля авиасообщение с Турцией закрыли, и мои билеты отменили. В итоге я купил другие билеты и полетел через Дубай, — вспоминает политолог в своём посте, опубликованном в Сети.

Однако первый билет покупался через сайт-посредник. Авиакомпания сообщила клиенту, что возврат средств должен идти через него. Сама же фирма-посредник сообщила, что отправила запрос в авиакомпанию для возврата денег и время ожидания может составить от одного до трёх месяцев.

Когда же прошло четыре месяца и деньги клиенту никто не вернул, авиакомпания написала мужчине, что все деньги были переведены агентству-посреднику. От агентства же клиент получил новое письмо, которое противоречило тому, которое они прислали несколько месяцев назад. В нём говорилось, что возврат может осуществить только авиакомпания и он производится без участия агентства. Теперь мужчина собирается готовить жалобу на эту фирму.

Также большинство пользователей под постом политолога отметили, что не раз сталкивались с обманом этой же фирмы, где некоторые с трудом смогли «выбить» деньги из обманщиков, а другие так и продолжают ожидать возврата средств уже длительное время.

Ранее стало известно, что вернуть деньги при аннуляции тура в Турцию полностью не получится. Большинство россиян понесут убытки, выплачивая туроператорам штрафы «по фактически понесённым расходам».