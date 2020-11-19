Эксперт сообщил о скором спаде заболеваемости коронавирусом в РФ

https://static.news.ru/photo/6decd264-2a07-11eb-a84b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что в России спад заболеваемости COVID-19 ожидается в конце ноября. По его словам, таков прогноз, сделанный на основе статистических данных о распространении коронавируса в стране.

Прогноз показывает, что в конце ноября уже спад будет виден в основной части регионов, — цитирует эксперта РИА Новости.

Специалист отметил, что позднее всех преодолеют плато те субъекты, где сейчас тяжёлая ситуация с коронавирусом. Таковыми в настоящий момент являются Карелия и Чечня, Псковская область, Санкт-Петербург и Чукотский автономный округ.

Тавадян называет ситуацию с COVID-19 острой, говоря о Коми и Татарстане, Крыме и Чувашии, Пермском крае, Калининградской, Московской и Новгородской областях.

Москва относится к регионам, где удовлетворительное состояние темпов распространения инфекции, а самая благоприятная обстановка в Еврейской автономной области и Севастополе.

Эксперт подчеркнул, что в стране ситуация стабилизируется, но расслабляться нельзя. Соблюдение норм социального дистанцирования и ношение масок по-прежнему остаются теми переменными, которые влияют на динамику заболеваемости, уверен Тавадян.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством поручил оказать регионам дополнительную поддержку для осуществления «ковидных» выплат медработникам. Он также сделал акцент на внедрении нового формата выплат медикам, при котором они рассчитываются на основе количества смен работы с COVID-пациентами.