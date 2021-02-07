Эксперт сообщил о нежелательных примесях в водопроводной воде

https://static.news.ru/photo/ddc32408-594b-11eb-b71d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Как следует избавляться от нежелательных примесей в водопроводной воде, рассказал генеральный директор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды Юрий Гончар.

По словам специалиста, водопроводную воду для обеззараживания, в первую очередь, подвергают хлорированию. После этого она становится безопасной для употребления. Взрослым её разрешено пить без ограничений, детям же необходимо провести дополнительную очистку.

Эксперт отметил, что в хлорированной воде могут сохраняться следовые концентрации хлорорганических соединений — канцерогены, имеющие свойство накапливаться и очень сложно выходить из организма. При этом ни кипячение, ни отстаивание от них не избавляют.

В некоторых городах, где коммунальные службы безудержно хлорируют воду, получается огромная концентрация хлорорганики, и, если её не очищать, впоследствии практически гарантирована онкология. Это самое опасное, что может быть, — приводит слова специалиста радио Sputnik.

Гончар рекомендует завести отдельный кувшин и поить детей оттуда.

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