Эксперт сообщил, когда может стартовать туристический сезон

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Прогнозы на туристический сезон на данный момент сделать невозможно, так как неизвестно, когда нормализуется ситуация с коронавирусом, однако в июне вряд ли можно будет путешествовать, сообщил управляющий директор туроператора Tez Tour Греция Димитрис Харитидис.

По его мнению, в текущем году некоторые отели останутся закрытыми, небольшие турагентства начнут банкротиться, а туристическому бизнесу придётся сокращать работников.

Никто толком ничего не знает и сказать не может. Однозначно понятно всем, что и в июне туризм вряд ли будет, — отметил он.

Харитидис подчеркнул, что немецкие и английские туроператоры предоставляют программы с середины июня, однако необходимо понимать, что всё зависит от ситуации не только в одной стране, но и в соседних.

Все прогнозы сейчас очень неблагодарные, — заявил директор туроператора.

Он добавил, что пока неизвестно, что происходит с экономикой и когда откроются границы, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее руководитель департамента мировой экономики ВШЭ Игорь Макаров сообщил, что самые ощутимые экономические потери из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 понесут сфера услуг, индивидуальные предприниматели, самозанятые и работающие за сдельную оплату.