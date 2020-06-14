Эксперт сообщил, что Ефремов читает извинения по бумажке

https://static.news.ru/photo/471887ca-ade1-11ea-a8ff-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

Психолог, эксперт по лжи, профайлер Илья Анищенко выразил уверенность, что актёр Михаил Ефремов читает извинения семье погибшего в ДТП Сергея Захарова по бумажке.

Скорее всего, Михаил Ефремов читает речь с листа. Слишком часто он опускает глаза. Это заметно. Чисто физиологически, когда человек сам подбирает речь, так глаза опускать не нужно. А Ефремов смотрит либо в камеру, либо чуть ниже камеры. Если бы не читал с листа, его взгляд был направлен либо вниз и вправо, либо вниз и влево, — привели слова эксперта на портале «Московский Комсомолец».

Илья Анищенко добавил, что актёр хорошо подготовлен, его речь ровная, продуманы паузы, он не делает междометий и не подбирает слова. Психолог допустил, что актёр мог выучить роль, а по бумажке только сверяться.

Этот вариант тоже не исключаю. Можно предположить, что актёр долго репетировал, заучил текст. Но скорее всего, подсказка на листе все равно присутствовала. <...> Профайлерам сложно «читать» артиста, тем более такого подготовленного и опытного, — пояснил профайлер.

Эксперт также обратил внимание на слова Михаила Ефремова о том, что артист не будет «отмазываться».

Из этого следует, что его уже хотят отмазать. <...> Сам актёр не отрицает, что за него впишутся, вернее уже процесс запущен. Но сейчас он не то, что не хочет, а не видит в этом смысла, потому что «все всё видели». Из этого следует, если бы история не получила широкого резонанса, то скорее всего отмазался, — пояснил профайлер.

Он также отметил, что по речи актёра понятно, что вскоре будет обсуждаться вопрос о финпомощи семье погибшего. Он считает, что финансовое предложение поступит, скорее всего, когда «шумиха поутихнет».

Выглядит он искренне или нет — не возьмусь судить. Мы увидели чётко отрепетированное видео не просто актёром, а очень хорошим актёром. Интонации, голос — всё ровно. Я сто раз пересмотрел видео, не за что зацепиться. Эмоции будто стерты. Единственный по-настоящему искренний момент, который промелькнул, когда он вспомнил о маме <...> вот здесь он выглядел абсолютно честным <...> но опять же, такой профессиональный актер способен сыграть любые эмоции, — подытожил эксперт.

Ранее NEWS.ru писал, что физиономист и психолог оценили, врёт ли Ефремов на видео с извинениями. Физиономист Светлана Филатова склоняется к выводу, что артист говорит искренне на видео и испытывает истинные эмоции. Однако психолог Павел Жавнеров не поверил словам артиста. Он отметил, что многие жесты Михаила Ефремова говорят лишь о хорошей актёрской игре.