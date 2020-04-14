Эксперт уверен, что результатом карантина может стать рост числа разводов

После длительной самоизоляции в России может увеличиться количество разводов. Такое мнение выразил доктор экономических наук, профессор Владивостокского государственного университета экономики и сервиса Александр Исаев.
По его словам, подобный феномен встречается довольно часто, поэтому и в случае с карантином такой рост может произойти.
Всплывают негативные моменты, на которые раньше супруги не обращали внимания, — передаёт РИА Новости слова эксперта.
Исаев посоветовал в таких случаях не разводиться сразу, а пожить какое-то время порознь.
Надо отойти, потому что сама ситуация вызывает негативные ассоциации, — сказал он.
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