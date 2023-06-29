Эксперт рынка раскрыл ключевые показатели эффективности наружной рекламы Эксперт рынка Ельцов назвал рост продаж главным показателем эффективности наружной рекламы

Фото: Глеб Хлопунов/Пресс-служба Gallery

Конференция Adindex City

В Москве 29 июня состоялась ежегодная конференция Adindex City. В мероприятии приняли участие лидеры рекламного рынка, топ-менеджеры и эксперты. Они обсудили будущее российской рекламы, технологические нововведения и перспективные коллаборации. Одной из ключевых тем стала наружная реклама, интерес к которой по итогам 2022 года вырос на 24%. Директор по продуктам оператора Gallery Валентин Ельцов, а также программатик-директор Вячеслав Кан представляли отрасль в рамках конференции. Так, Ельцов рассказал об основных показателях эффективности наружной рекламы, среди которых выделил рост продаж и привлечение посетителей на сайты.

Директор по продуктам представил тему «Трейд-маркетинг на улицах города: как вендоры могут рекламировать себя и маркетплейс на DOOH». Он отметил, что половина рекламодателей использует билборды для привлечения аудитории. По его словам, за последнее время изменился топ компаний в отрасли. Так, с пятого места на второе вышел сегмент «Интернет-ресурсы и услуги», а «Оптово-розничная торговля» и «Туризм и развлечения» спустились со второй на третью и с третьей на пятую позиции соответственно.

Ельцов уточнил, что для операторов и рекламодателей главным вопросом остается верификация наружной рекламы. Он объяснил, что базовым инструментом для этого в условиях прозрачности рынка является Wi-Fi-аналитика.

Директор по продуктам отметил тенденцию роста интереса к цифровой наружной рекламе со стороны FMCG-сегмента. По его словам, это связано с эффективностью «наружки». Он пояснил, что DOOH срабатывает лучше телевидения.

В рамках конференции прошла специальная сессия, моделируемая гендиректором индустриального измерителя Admetrix Ильей Шершуковым. Топ-менеджеры при участии Кана обсудили причины увеличения бюджетов компаний на наружную рекламу, а также порассуждали о шагах, которые необходимо предпринять для повышения привлекательности Outdoor-канала. Медиаменеджер одного из банков Надежда Иванникова предложила формировать партнерства, развивать мощности новых технологий и продуктов для дальнейшего развития «наружки».

Минэкономразвития России и оператор наружной рекламы ранее объявили о запуске совместной программы «Реклама от рубля». В рамках нее предприниматели смогут упрощенно запустить рекламу на цифровых экранах.