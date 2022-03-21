Эксперт предупредила об опасности непроверенных сервисов VPN

Сервисы VPN, скачанные из непроверенных источников, могут нести в себе угрозу для гаджетов россиян, сообщила KP.RU директор Центра помощи гражданам в цифровой среде Людмила Курковская. По её словам, в последние недели в РФ число скачиваний VPN увеличилось на 2700%.

Эксперт отметила, что на фоне западных санкций и блокировки популярных соцсетей среди россиян стало особо популярным ПО, которое виртуально подменяет местоположение абонента и тем самым позволяет обойти ограничения. Однако, по её мнению, такие приложения могут быть опасными для персональных данных, в том числе и потому, что их активно используют хакеры.

В первую очередь речь идёт о бесплатных приложениях от малоизвестных компаний, которые могут использовать сведения о пользователях в рекламных целях или собирать избыточную информацию о мобильном устройстве. Кроме того, далеко не всегда у таких компаний есть пользовательские соглашения или политика конфиденциальности, — сказала Курковская.

Ранее Сбербанк рекомендовал россиянам временно отказаться от обновления программного обеспечения. Как заявили в кредитной организации, сейчас велик риск заражения устройств «провокационным медиаконтентом». В случае острой необходимости использования ПО банк советует проверять все скачанные файлы антивирусом.