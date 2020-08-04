Эксперт Роспотребнадзора: маски в жаркую погоду нужно менять чаще

https://static.news.ru/photo/d5e2d028-d659-11ea-a357-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медицинские маски в жаркую погоду следует менять чаще. Они быстрее становятся влажными и теряют эффективность, заявил эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Менять маски придется чаще, так как в жару они быстрее становятся влажными и быстрее выходит из строя защитный слой изделия, а эффективность снижается. Кроме того, летом лучше отказаться от применения средств индивидуальной защиты темного цвета, — отметил специалист.

По его словам, опасаться теплового удара из-за ношения средств индивидуальной защиты не стоит. Теплообмен существенно не нарушится. При этом эксперт напомнил, что несмотря на то, что вероятность инфицирования COVID-19 немного уменьшилась, жаркая погода не отменяет масочный режим, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве на фоне новостей о второй волне эпидемии в Европе возобновились рейды по соблюдению «масочного режима». Ношение масок и перчаток в общественных местах столицы, включая транспорт и магазины, стало обязательным с 12 мая. После снятия ограничений на передвижение требование о наличии средств индивидуальной защиты сохранилось. Однако жители столицы последние недели плохо его соблюдали. Именно с этим, как говорили чиновники, и связаны проверки. Они проходят не только на транспорте, но и у предпринимателей. Штрафы за несоблюдение «масочного режима» следующие: от 3 до 5 тысяч рублей для граждан, до 100 тысяч для тех, кто обслужил людей, пришедших без маски и перчаток, и до миллиона для бизнесменов-«рецидивистов».

В России за минувшие сутки выявлено 5159 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 30% не имели клинических проявлений болезни. За последние 24 часа зафиксировано 144 летальных исхода, полностью выздоровели 7878 пациентов. С начала пандемии в стране заболевание выявили у 861 423 человек, 14 351 из них скончался. 661 471 пациент полностью выздоровел. Сейчас с диагнозом COVID-19 в России проходит лечение 185 601 человек.