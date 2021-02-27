Эксперт Роспотребнадзора: иммунитет к COVID-19 есть только у 6% россиян

https://static.news.ru/photo/6859f578-79f0-11eb-9f67-96000091f725_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Иммунитет к коронавирусу в настоящее время выработался лишь у 6% россиян, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

По его словам, в стране с начала эпидемии COVID-19 заразились около 4,2 млн человек, также условно можно добавить 20–30% тех, кто перенёс заболевание бессимптомно и не обращался к врачам. Привились около 4 млн граждан.

То есть иммунная защита есть сейчас у 8-9 млн человек. От 146 млн — лишь 5,7–6%, — пояснил эксперт.

Он добавил, что для замедления темпов распространения заболевания нужно, чтобы иммунитет к нему сформировался у 60–70% населения, передаёт «Российская газета».

Как писал NEWS.ru, ранее замглавы научного центра «Вектор» по научно-методической работе и международному сотрудничеству кандидат биологических наук Татьяна Непомнящих сообщила, что высокий уровень антител в крови не является панацеей от коронавируса. Это не показатель защиты от инфекции, так как она должна быть комплексной.