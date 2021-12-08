Эксперт Роскачества рассказал, как выбрать правильные мандарины

Наличие воздуха между кожурой и мякотью является одним из важных критериев качества мандарина. Если воздуха слишком много, это можно считать недостатком. О том, как выбрать качественные мандарины, в интервью агентству ПРАЙМ рассказала начальник отдела исследований Роскачества Лилия Котельникова.

По словам Котельниковой, иногда мандарины могут быть покрыты воском. Он смывается под струёй тёплой воды. При этом эксперт не советует брать подмёрзшие фрукты, поскольку в них заметно снижена концентрация витаминов.

Также Котельникова отметила , что окраска кожуры не является показателем сладости фрукта. Существуют сорта мандаринов, имеющие зелёную окраску кожуры. При этом мякоть у них сочная и сладкая.

Однако сладкие мандарины эксперт рекомендовала употреблять с осторожностью, так как они содержат большое количество фруктозы.

Ранее нутрициолог Лера Лавски сообщила, что существует категория людей, которым следует употреблять манго с осторожностью или стоит вовсе исключить из своего рациона.