В Роскачестве предупредили россиян об опасности слушать музыку в наушниках Эксперт Роскачества Кузьменко: прослушивание музыки в наушниках может развить тугоухость

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

При каждодневном прослушивании музыки через наушники у человека могут серьезно повредиться слуховые сенсорные клетки и развиться нейросенсорная тугоухость, рассказал «Газете.ru» старший специалист по тестированию цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. По его словам, в среднем громкость наушников может составлять от 80 до 130 дБ, что достаточно громко для ушей. В этой связи эксперт Роскачества рекомендовал не слушать музыку таким способом более двух часов подряд.

Если вы каждый день по несколько часов слушаете в наушниках громкую музыку более безопасных 80 дБ, то вы попадаете в группу риска. Дело в том, что при таком режиме использования наушников серьезно повреждаются слуховые сенсорные клетки и развивается нейросенсорная тугоухость, — предостерёг Кузьменко.

Кроме того, для слуха очень вредно использовать наушники в метро, добавил он. Специалист также предупредил, что врачи-оториноларингологи особенно не советуют использовать внутриканальные наушники, поскольку они направляют звук точно на барабанную перепонку.

Отоларинголог Владимир Зайцев ранее предупредил, что засыпание в наушниках может повлечь за собой такое заболевание, как сенсоневральная тугоухость — снижение слуха вплоть до полной глухоты в результате повреждения звуковоспринимающего аппарата. При этом медик отметил, что подобная патология на сегодняшний день является распространенной.