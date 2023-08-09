Эксперт рекомендовал пассажирам самим прокладывать маршрут поездки на такси Эксперт Роберт Ян: поездка на такси обойдется дешевле, если самому проложить маршрут

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Чтобы снизить стоимость поездки на такси, лучше самостоятельно прокладывать маршрут, заявил в беседе с NEWS.ru эксперт по городскому транспорту Роберт Ян. Эксперт рекомендует пассажирам указывать промежуточные точки на пути, если тот знает, как проехать гарантированно быстрее.

Агрегатор выстраивает маршрут по навигатору, а он не всегда может быть оптимальным. Но можно поставить несколько точек, например, во дворах, чтобы объехать пробки, — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что такая ситуация может оказаться удобнее и для водителя, потому что он понимает, что не поедет по пробкам, а для пассажира цена будет ниже. Однако стоит сразу предупредить водителя, что останавливаться по указанным адресам не нужно, и это просто способ оптимизации маршрута.

Иногда это может снизить стоимость поездки на 10%. Но чтобы пользоваться этим способом, нужно действительно хорошо знать город, — говорит Роберт Ян.

Подорожание поездок на такси, по данным Росстата, началось в апреле 2021 года. Самое большое повышение цен произошло в первом полугодии 2023 года — на 4,03%. При этом пресс-секретарь сервиса такси «Максим» Павел Стенников заявил, что с начала 2023 года цена поездки на такси увеличилась еще больше — примерно на 25% в регионах России и на 40% в Москве. В итоге стоимость поездки на такси достигла максимума за последние десять лет.