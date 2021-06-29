В ВШЭ рассказали, ждать ли снижения заболеваемости COVID-19 после жары

Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович заявила, что не стоит рассчитывать на спад заболеваемости от коронавируса после жаркой погоды. Она считает, что смертоносная инфекция сейчас мало завязана на погоду, сообщает РИА Новости.

Так Попович ответила на вопрос о том, может ли жаркая сухая погода снизить уровень заражений.

Нет, у нас на самом деле, вы же видите, в Индии бушует, в экваториальных зонах. Нет, коронавирус в отличие от, скажем, вируса гриппа, как-то не очень сильно завязан на погоду, — подчеркнула эксперт.

Ранее стало известно, что глава центра Гамалеи Александр Гинцбург призвал россиян, в том числе вакцинирующихся от коронавируса, избегать перегрева в жару. При этом, что касается купания в водоёмах после вакцинации, он предупредил об отсутствии противопоказаний, но важно избегать длительных заплывов.