Эксперт рассказала, чего ждать от пандемии коронавируса в наступившем году

https://static.news.ru/photo/9317d1f6-53e7-11eb-bd5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число заболевших коронавирусом в России к весне может пойти на спад благодаря вакцинации населения. Тем не менее динамика напрямую зависит от ответственности людей, проявленной ими в период новогодних праздников, считает завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Г. В. Плеханова Елена Егорова.

Она отметила, что ситуация может усугубиться — в зависимости от того, соблюдали ли граждане ограничительные меры. Вместе с тем медик выразила надежду, что не повторится сценарий летних отпусков, когда люди расслабились на отдыхе и потеряли бдительность.

Многие разъезжаются на горнолыжные курорты или просто по туристическим маршрутам России. И при несоблюдении мер предосторожности заболеваемость может повыситься в регионах отдыха, а по приезде — и в регионах проживания отдыхающих, — цитирует Егорову РИА Новости.

Эксперт уточнила, что сейчас заболевает 20–25 тысяч россиян в день, а также около 600–750 тысяч в месяц. При этом коэффициент распространения инфекции в половине регионов выше 1, а в 25 — на пограничном уровне 0,98–0,99.

По подсчётам информагентства, которое основывалось на данных Росстата и оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на 10 января с инфекцией столкнулись уже почти 2,3% жителей России.

По сравнению с мировыми показателями положение в России с коронавирусом значительно лучше, ведь несмотря на высокие абсолютные показатели заболевших и умерших, относительные коэффициенты значительно ниже, — считает Егорова.

Она напомнила, что с вирусом может столкнуться большая часть населения мира, прежде чем он угаснет или уже не будет причинять такого вреда. Дело в том, что для выработки общественного иммунитета должны переболеть более 60% населения.

При этом коронавирус в ближайшие год-два не исчезнет, подчеркнула Егорова. Поэтому она рекомендовала соблюдать меры предосторожности, несмотря на личное отношение к их необходимости.

Ранее, как писал NEWS.ru, педиатр-инфекционист Евгений Тимаков высказал мнение, что после новогодних праздников уровень заражаемости коронавирусной инфекцией может вырасти.