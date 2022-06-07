Эксперт рассказала, можно ли употреблять в пищу экзотические виды мяса Врач-диетолог Титова рассказала, можно ли употреблять в пищу экзотические виды мяса

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Врач-диетолог Светлана Титова в разговоре с NEWS.ru рассказала, можно ли употреблять в пищу экзотические виды мяса и с какими последствиями можно столкнуться. По ее словам, дело состоит исключительно в качестве самого продукта.

Если все условия хранения и термической обработки были соблюдены, то пойдет и мясо черепахи, и марала, и так далее, — заявила Титова.

Также эксперт объяснила, что категорически не следует готовить из экзотических видов мяса.

Ни в коем случае из экзотического мяса нельзя делать строганину, всевозможные сыровяленые вещи, так как в случае, если вы, конечно, не сами вырастили животное и на все 100% не уверены в его безопасности, неправильного процесса выращивания или хранения можно подхватить целый ряд фатальных для организма заболеваний, например, таких как ботулизм, — отметила Титова.

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