Эксперт рассказала, какие посты в соцсетях могут лишить человека ипотеки

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Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко рассказала, какие посты в социальных сетях могут стать основанием для банков отказать человеку в ипотеке. Специалист отметила, что перед выдачей кредита многие банка стремятся получше узнать потенциального заёмщика.

В первую очередь Радченко рекомендует удалить из своих аккаунтов фотографии с бурных вечеринок, а также агрессивные комментарии на религиозную или политическую тему. В последнем случае человеку могут не только отказать в ипотеке, но и привлечь к административной или даже уголовной ответственности.

Это все риски банка-кредитора. Он же получит дефолтного заемщика. Но это не значит, что ему нужно быть белым и пушистым и не высказывать свою гражданскую позицию, — подчеркнула эксперт.

Сотрудники банка также внимательно изучают фотографии и друзей заёмщика. Кроме того, они просматривают, как человек любит проводить своё свободное время. К примеру, если заёмщик дружит с депутатами Госдумы, а выходные проводит в театре, то банк охотнее даст ему ипотеку, нежели тому, кто предпочитает культуре шумные тусовки с изрядным количеством алкоголя.

Для тех же, кто скрывает свою личность за чужими именами и аватарками с котиками, есть не самая приятная новость — отсутствие реального профиля в соцсетях насторожит специалистов банка. Радченко пояснила, что страничка в Сети не играет решающей роли в одобрении или отказе в ипотеке. Тем не менее, чем меньше первоначальный взнос, тем пристальнее сотрудники банка будут рассматривать этот аспект жизни заёмщика.

Чем меньше у человека доходы, чем меньше первоначальный взнос, тем более придирчиво, в лупу будут рассматривать профиль заемщика в том числе в социальных сетях. Чем более состоятельный клиент, тем менее это значимо, как бы цинично это не звучало, — подытожила специалист в разговоре с «Ридус».

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