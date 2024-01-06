Эксперт рассказала, как влиться в работу после праздников Эксперт Шмелева рекомендовала делиться с коллегами впечатлениями о праздниках

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По прошествии праздников и при выходе на работу не помешает запланировать на ближайшее время мероприятие, которое принесет радость и вдохновение, рассказала в беседе с РИАМО ведущий эксперт центра занятости «Моя карьера» Ольга Шмелева. Она также посоветовала сделать более комфортным рабочее место и порекомендовала поделиться с коллегами впечатлениями о прошедших новогодних праздниках.

После праздников и выхода на работу запланируйте на ближайшее время мероприятие, которое принесет вам радость и вдохновит. Это может быть поход в театр или мини-путешествие в соседний город в выходные, — сказала она.

Обсуждение прошедших праздников с коллегами, по словам эксперта, не только укрепит взаимоотношения, но и окажет положительный эффект на эмоциональное состояние. Шмелева отметила, что гораздо проще влиться в рабочий режим с позитивным настроем.

Ранее спортивный тренер Мария Волынкина призвала россиян выполнять в новогодние праздники физические упражнения. По ее словам, особенно эффективными являются приседания, махи ногами, разведение гантелей в стороны, а также комплекс для спины и пресса.

Эксперт по безопасности Денис Ковалев ранее рассказал, что при покупке новогодней гирлянды лучше выбирать менее мощные варианты, чтобы создать меньшую нагрузку и сократить риски возгорания. По его словам, эти украшения должны пройти заводскую сертификацию по пожарной безопасности.