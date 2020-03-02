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Коронавирус погибает от соприкосновения с мылом, поэтому люди должны тщательно мыть руки и пользоваться дезинфицирующими средствами. С таким советом выступила глава института гигиены и медицины окружающей среды при клинике Charité Berlin Петра Гастмайер на брифинге в Берлине.

Тщательного мытья рук с водой и мылом вполне достаточно для того, чтобы убить вирус и смыть его с рук, — отметила эксперт.

Она добавила, что маски не могут полностью защитить от вируса. Сотрудники медучреждений нуждаются в масках, потому что они должны защищаться в контакте с пациентами, однако другим их носить необязательно. По её словам, это можно наблюдать в Китае и Японии, где местные жители носили маски, однако заболевание всё равно продолжало распространяться с большой скоростью, передаёт РИА Новости.

Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. К 2 марта она затронула более 89 тысяч человек по всему миру. Инфекция уже унесла жизни более 3 тысяч заболевших. Выздороветь удалось более чем 45 тысячам пациентов.

Как ранее писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения признала эффективность принимаемых в РФ мер по борьбе с коронавирусом.