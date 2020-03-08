https://static.news.ru/photo/fd504f60-6218-11ea-8265-fa163e074e61_660.jpg Фото: MIT Russia/via Globallookpress.com

В качестве улучшителя при выпекании хлеба и хлебобулочных изделий некоторые производители могут применять пищевую добавку Е-920.

По словам доцента кафедры ресторанного бизнеса РЭУ им. Плеханова Инны Васильевой, L-цистеин, также известный как Е-920, могут получать не только из утиного пера, но ещё и из волос, собранных в парикмахерских, пишет РИА Новости.

Эксперт отметила, что благодаря использованию этого улучшителя производители могут заменять муку высшего качества на муку низшего качества.

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