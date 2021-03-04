Эксперт рассказала, как правильно выбрать букет для женщины

https://static.news.ru/photo/33166dc6-5f3c-11ea-a930-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

При выборе букета для женщины рекомендуется учитывать её возраст. Об этом сообщила эксперт по современному этикету Татьяна Баранова.

По словам специалиста, юным барышням следует дарить букеты пастельных тонов — кустовые розы или нарциссы. Женщинам несколько старше — цветы более ярких и насыщенных тонов. При этом дамам в возрасте не рекомендуется дарить гвоздики. поскольку данные цветы в РФ носят на кладбище, митинги и демонстрации.

Букет для женщины на 8 марта следует подбирать с учётом возраста, традиций и базовых представлений о том, что светлый букет подойдёт юной барышне, а сдержанно тёмный — более взрослой.

Интересно, что в нашей культуре букет красных роз — это букет, который, скорее всего, о чем-то говорит. Вне зависимости от возраста женщины, — отметила Татьяна Баранова, чьи слова в пятницу, 5 марта, приводит РИА Новости.

Ранее самым экзотичным и оригинальным цветком, который можно подарить женщинам на 8 Марта, эксперты назвали протею. По мнению специалистов, именно это растение способно вызвать у представительниц прекрасного пола умиление, восхищение и восторг. Об этом писал NEWS.ru.