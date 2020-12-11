Эксперт рассказала, как потратить на новогодний стол меньше 10 тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/00b67dd4-3c1e-11eb-8ac8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Среднестатистический житель России потратит на новогодние угощения 10 567 рублей, но, соблюдая некоторые правила, можно сэкономить. Хитростями поделилась доцент кафедры ресторанного бизнеса ФГБОУ ВО РЭУ им. Плеханова Елена Мясникова.

Эксперт посоветовала покупать продукты длительного хранения: алкоголь, консервацию, шоколад, овощи, копчёности уже в начале или середине декабря, а не откладывать на «финальный» поход в супермаркет: есть вероятность, что в предпраздничные дни цены на ходовой товар повысятся, передаёт ПРАЙМ.

Кроме того, не стоит покупать продукты в нарезке, добавила Мясникова. Они стоят дороже, а хранятся меньше. Сэкономить можно и отказавшись от покупки салатов. Пользуясь ажиотажным спросом в канун Нового года, продавцы часто используют для их приготовления продукты с истекающим сроком годности.

Эксперт советует покупать перед праздником только продовольственные товары к новогоднему столу, а не закупаться впрок, на все каникулы — после праздника продукты, вероятнее всего, обойдутся дешевле.

И наконец, считает специалист, от приобретения сладостей можно отказаться вовсе.

Новогодний стол может обойтись без тортов и пирожных, учитывая, что до чаепития, как правило, дело не доходит. Принимая во внимание стоимость этого совсем недешёвого лакомства, отказ от его покупки существенно снизит расходы, — резюмировала Мясникова.

Как писал NEWS.ru, новогодний стол можно сделать дешевле, если для привычных блюд использовать более полезные продукты. Также можно добавить к новогоднему столу дешёвые сезонные овощи. Об этом рассказала диетолог Анжелика Дюваль.