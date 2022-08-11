Эксперт рассказала, как не ошибиться при выборе работодателя Эксперт Чемоданова порекомендовала обращать внимание на стиль работы компании при выборе работодателя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Карьерный эксперт столичного центра занятости «Моя работа» Галина Чемоданова рассказала порталу «Москва 24» о том, на какие критерии необходимо обращать внимание при выборе потенциального места работы. Так, следует обратить особое внимание на наличие бонусов, стиль общения в компании и перспективы развития в ней.

Сформировать мнение о компании можно, изучив отзывы прошлых сотрудников: если негативных отзывов очень много и они размещены разными людьми, от принятия предложения стоит отказаться. Лучше всего ознакомиться с обратной связью от клиентов или контрагентов компании, обратив внимание на нарушения условий договора, невыполнение обязательств или некомпетентность. Насторожить должна и информация об участии компании в судебных разбирательствах.

Кроме того, следует обратить внимание на стиль общения компании, личность и стиль руководства начальника, изучив сайт и соцсети предприятия. Здесь необходимо изучить ответы представителей компании в комментариях: пытаются ли они решить поступающие проблемы или ведут себя агрессивно. Это позволит оценить обстановку в коллективе.

Помимо этого, новому сотруднику необходимо проанализировать, как в компании проходят совещания или конференции, а также мероприятия для сотрудников за пределами работы. Особым преимуществом могут стать бонусы в виде ДМС, покрытия транспортных расходов и обедов в офисе.

Ранее Чемоданова порекомендовала соблюдать баланс между разными сферами деятельности, чтобы преуспеть и в работе, и в личной жизни. По ее словам, здоровый режим дня и умение отдыхать являются важными составляющими успеха, ипомимо работы нужно чаще общаться с семьей и друзьями, а также не забывать про самообразование и хобби, которые помогают почувствовать радость в жизни и отвлечься от рабочих дел.