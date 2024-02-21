Названы способы избежать дефицита витамина В12 Врач Станкевич: избежать дефицита В12 помогут продукты животного происхождения

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Витамин В12 необходим человеку, чтобы нормально функционировать, однако получить его из растительной пищи невозможно, сообщила кандидат медицинских наук Любовь Станкевич. По ее словам, избежать нехватки этого микронутриента можно двумя способами — включением продуктов животного происхождения в свой рацион или принимая биодобавки, передает «Правда.Ру».

В12 можно получить из продуктов животного происхождения: курицы, говядины, сыра, лосося, молока, яиц. При этом абсолютный рекордсмен по его содержанию — печень, сообщила эксперт.

В случае биодобавок все сложнее, отметила Станкевич. По ее словам, для начала нужно определить базовый уровень витамина В12 с помощью лабораторных исследований. Затем проконсультироваться с врачом и подобрать препарат с учетом образа жизни, наличия сопутствующих заболеваний.

Ранее терапевт Екатерина Терентьева предупредила, что прием большого количества БАДов может ослабить или усилить действие лекарств, что способно повлиять на некоторые процессы в организме. Врач объяснила, что некоторые пищевые добавки могут повысить риск кровотечения или отразиться на реакции человека на анестезию. Так, зверобой может снизить эффективность противозачаточных таблеток и антидепрессантов, а витамин K — ослабить способность антикоагулянтов разжижать кровь.