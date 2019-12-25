https://static.news.ru/photo/376a4112-2734-11ea-9d02-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова рассказала о трёх способах, с помощью которых можно исправить ситуацию в российской медицине.

Важнее всего сегодня вкладывать в три главных направления. Первое — это доступность первичного звена здравоохранения. И здесь надо минимум 100 млрд рублей, чтобы врачи туда пришли, потому что на действующую оплату не придут люди, — сообщила она радиостанции «Говорит Москва».

Второе, на что, по её мнению, нужно обратить внимание — повышение квалификации врачей. В-третьих, нужно ежегодно вкладывать порядка 320 млрд рублей в систему всеобщего лекарственного обеспечения, чтобы лекарства были доступны всем гражданам, а не только льготникам и имеющим редкие заболевания.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что на модернизацию первичного звена здравоохранения решено потратить около 550 млрд рублей.

Как писал NEWS.ru, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова считает излишне эмоциональной оценку вице-премьера Татьяны Голиковой проведения оптимизации здравоохранения в регионах. Голикова ранее назвала эту оптимизацию «ужасной». По словам Скворцовой, изначально перед Минздравом были поставлены определённые условия: запрет на закрытие медучреждений, являющихся единственными для какой-то территории, детских отделений, отделений скорой помощи. Министр заверила, что говоря об оптимизации, речь велась «только о крупных городах, о дублирующихся, излишних койках, как правило, терапевтического профиля».