Эксперт рассказал, зачем власти тренировались изолировать Рунет

Координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев рассказал NEWS.ru, зачем проводили учения по отключению российской части интернета от мировой сети. Он считает, что цифровые технологии составляют существенную часть жизненной экосистемы, поэтому контроль над ними — вопрос национальной безопасности.

Эксперт сравнил важность появления интернета с изобретением колеса или железа.

В связи с этим, естественно, присутствует озабоченность, заинтересованность в поддержании целостности и работоспособности соответствующих ключевых инфраструктур. Понятно, что без связи эффективное управление чем бы то ни было, начиная от экономики и кончая вопросами непосредственной безопасности, просто-напросто невозможно, это стало известно ещё во времена Древнего Рима, — рассказал Парфентьев.

Он заявил, что этим и внешнеполитическими трендами, возникшими после 2014 года, и обусловлено желание иметь свой «бэкап» цифровой экосистемы. Власти хотят быть уверенными в том, что какой-то ключевой функционал, имеющий значение для современных процессов, будет функционировать.

Ранее власти провели учения по отключению российского сегмента Интернета от глобальной сети. Учения длились месяц с 15 июня по 15 июля.