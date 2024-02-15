Эксперт рассказал, зачем в США заговорили о ядерном оружии России в космосе Проректор Дипакадемии Карпович: ядерным оружием РФ в космосе пугают конгресс

Фото: Global Look Press

Администрация Белого дома с помощью слухов о планах России разместить ядерное оружие в космосе играет на нервах Конгресса США, заявил ТАСС проректор по научной работе Дипломатической академии МИД РФ Олег Карпович. По его мнению, власти Соединенных Штатов хотят таким образом заставить парламентариев одобрить выделение дополнительной помощи Украине.

Информация, появившаяся в иностранных СМИ, стала следствием того, что практически четыре месяца американские законодатели не могли принять законопроект, который позволил бы финансировать Украину и Тайвань, а также обустройство южной границы США. Поэтому нужно было придумать какую-то новую угрозу, чтобы законодатели стали более сговорчивыми, — сказал Карпович.

Сегодня, 15 февраля, стало известно, что американских конгрессменов на секретном брифинге предупредили о планах России использовать ядерное оружие в космосе. Разведка заподозрила Москву в желании применить вооружение против спутников.

Тогда же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слухи о планах РФ разместить ядерное оружие в космосе — очередная уловка Вашингтона. По его словам, Белый дом пытается правдами или неправдами сподвигнуть Конгресс США на голосование по законопроекту о выделении денег Украине.