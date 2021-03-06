Эксперт рассказал, в каких валютах надёжнее хранить деньги

https://static.news.ru/photo/4b97958c-7f39-11eb-b37f-96000091f725_660.jpg Фото: Creativ Studio Heinemann/Global Look Press

Россияне могут хранить свои сбережения в японской иене, канадском и новозеландском долларе. Как рассказал журналистам экономист Вячеслав Зайченко, экономики этих стран сегодня наименее подвержены волатильности.

Иена, «новозеландец». Просто самые альтернативные на данный момент экономики, которые подвержены меньше всего высокой волатильности. И канадский доллар, — приводит URA.RU слова эксперта.

Он подчеркнул, что сберегательная валюта не должна быть волатильной. Это означает, что спустя время вложенная в эту валюту сумма не изменится в худшую сторону. Лучшая в этом смысле валюта для хранения денег — американский доллар, уверен Зайченко.

Как сообщал NEWS.ru, в феврале текущего года число операций по покупке иностранной валюты в России увеличилось в среднем на 10% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом количество операций по продаже валюты снизилось.

По данным банка «Русский Стандарт», в общем количестве валютообменных операций в феврале доля продажи валюты составила 55%, доля покупки — 45%. Относительно января количество покупок долларов выросло на 10%, евро — на 9%.