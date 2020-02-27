https://static.news.ru/photo/7ff93212-592a-11ea-9095-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Один человек с диагнозом коронавирус может заразить от двух до трёх человек. Об этом заявил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань. По его словам, этим обусловлена высокая скорость распространения заболевания.

Инфицирование при нынешней эпидемии, возможно, происходит активнее, чем при SARS, если исходить из имеющихся на данный момент статистических данных. Один зараженный, вероятно, может заразить от двух до трёх человек, — приводит его слова РИА Новости.

К 27 февраля жертвами коронавируса стали более 2800 человек. Более 82 тысяч заразились, около 33 тысяч выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что Эр-Рияд запретил жителям Саудовской Аравии ездить в Китай из-за вспышки коронавируса в этой азиатской стране. Запрет касается как граждан королевства, так и резидентов. Нарушившие ограничительные меры граждане будут привлечены к ответственности. Иностранцам, у которых есть резидентские разрешения и которые поедут в КНР, не разрешат вернуться в Саудовскую Аравию.