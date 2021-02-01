Эксперт рассказал, почему в России невозможно ввести четырёхдневку

https://static.news.ru/photo/3fbf31be-650f-11eb-9718-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ближайшие 10 лет в России невозможно будет перейти на четырёхдневную рабочую неделю, считает бывший заместитель министра здравоохранения и социального развития РФ Александр Сафонов. Но, может быть, её сократят на час или два.

Причиной сокращения рабочего времени он считает создание искусственного интеллекта, пишет РИА Новости. Это актуально для тех стран, где основная нагрузка на заводах перекладывается на автоматы и искусственный интеллект. Многих сотрудников сокращают, а чтобы этого избежать, уменьшается количество часов.

Я очень аккуратно отнесусь к понятию «ближайших десятилетий». Не ближайших десяти лет точно. Может быть сокращение на час, на два, то есть мы приблизимся к тем параметрам, которые существуют в Европе, — сказал Сафонов.

Дальше всё будет зависеть от технологий, пока перспективы туманны, точно сказать нельзя, сколько понадобится времени.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал продолжить обсуждение вопроса сокращённого рабочего графика. Однако в нынешних условиях меньше работать означает меньше зарабатывать, предупреждают экономисты. Российская экономика пока не готова к переходу на четырёхдневную рабочую неделю, полагают опрошенные NEWS.ru эксперты.