Эксперт рассказал об опасности при расчётах банковской картой

https://static.news.ru/photo/947d37fa-db7b-11ea-80e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Повсеместное распространение чиповых банковских карт почти уничтожило индустрию скимминга — кражи данных с помощью специальных считывающих устройств. При этом опасным для владельцев карт остаётся Интернет.

Именно в Сети мошенники ещё могут получить доступ к логинам и паролям пользователей. Об этом заявил начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов, сообщает «Прайм».

Агентство отмечает, что денежные переводы в пользу жуликов чаще всего совершаются под видом оплаты на сайтах-подделках.

Такие сайты оплат почти всегда похожи на оригинальные, а скорость появления новых сервисов в Интернете делает определение легитимности ресурса всё более сложной задачей, — подчеркнул Сизов.

По его мнению, следует помнить о трёх простых правилах, чтобы не оказаться жертвой мошенничества. Так, для онлайн-покупок лучше всего завести карту с отдельным счётом. Кроме того, для крупных покупок не следует использовать непроверенные места в Сети и сайты с плохой репутацией. Третье и важное правило заключается в том, что персональные данные не надо сообщать кому бы то ни было, даже если был звонок из банка или магазина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пандемия коронавируса спровоцировала рост числа мошеннических сайтов, маскирующихся под службы доставки готовой еды и электроники, рассказал ведущий аналитик Infosecurity a Softline Company Александр Вураско. Пик появления таких площадок пришёлся на карантинный апрель, а всего за год их было выявлено более двухсот. Так, у сервиса Delivery Club появилось 56 клонов, раньше не было ни одного.