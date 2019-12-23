https://static.news.ru/photo/fe115f4a-2562-11ea-b248-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Качество спиртного можно проверить в домашних условиях при помощи столовой ложки и зажигалки. Об этом журналистам рассказал руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

По словам эксперта, нужно налить напиток в столовую ложку и поджечь. О качестве можно судить по оттенку пламени. Голубой цвет будет говорить о наличии этилового спирта, а зелёный — о содержании метилового. В последнем случае напиток употреблять нельзя.

При обнаружении метила следует обращаться в полицию, так как спиртное с его содержанием может нанести непоправимый вред здоровью человека.

Проверять алкоголь стоит перед его употреблением, так как подобные опыты с огнём в состоянии опьянения могут быть опасны, — приводит слова Шапкина АГН «Москва».

Как ранее писал NEWS.ru, врачи рассказали, что один бокал шампанского в новогоднюю ночь не повредит здоровью, но от крепкого спиртного лучше отказаться. Безопасной дозы алкоголя не существует.