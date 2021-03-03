Эксперт рассказал о способах слежки за россиянами через гаджеты

https://static.news.ru/photo/098626b2-7c1f-11eb-8ca1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший сотрудник спецслужб и эксперт по кибербезопасности рассказал, как электронное устройство может использоваться для слежки за его владельцем не только со стороны правоохранителей, но и со стороны банков и продвинутых жён.

Спецслужбы получают всю необходимую информацию через сенсорный экран смартфона, способный считывать отпечаток пальца и вносящий в телефон биометрические данные владельца. Кроме того, россияне сдают биометрические данные, когда получают паспорт, открывают счёт в банке или публикуют снимки в соцсетях.

Вся эта информация в совокупности уже позволяет получить о вас полную картину спецслужбам и правоохранителям, — цитирует KP.RU специалиста.

В случае если человек начинает искать в Интернете информацию о поддельных паспортах, наркотиках, оружии, детской порнографии, то сообщение о подобных запросах автоматических попадает в оперативно-поисковое бюро и бюро по специальным техническим мероприятиям МВД. Внимание спецслужб могут привлечь ключевые слова и фразы, которые пользователь произносит через голосовой сервис. При этом, отмечает эксперт, речь не идёт о прослушке — гаджет сам активизирует функцию, которая фиксирует подозрительные слова.

Человека, который попал «на карандаш» спецслужб, будут изучать. Гаджет может прослушивать такого владельца не только в режиме сотовой связи, но даже когда просто лежит на столе или в кармане. Отмечается, что пользователь никак не сможет через смартфон отследить внимание, которое он заслужил к себе у спецслужб.

По словам директора PR-агентства ProAct Media Анатолия Саутина, сейчас уже и супруги научились следить за вторыми половинками с помощью распространённых приложений.

Некоторым барышням сейчас достаточно доверить телефон всего на минуту, чтобы она зашила свой номер в вашу геолокацию. И всё — вы уже под наблюдением, — заявил Саутин.

Он отметил, что скрытую камеру в помещении найти можно — она требует постоянное электропитание. Поэтому достаточно проверить все приборы и розетки.

Как сообщал NEWS.ru, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников заявил, что социальная сеть Clubhouse используется иностранными спецслужбами для слежки за пользователями.