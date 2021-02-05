Эксперт рассказал о способах борьбы с навязчивым автодозвоном

https://static.news.ru/photo/32e5b518-88eb-11ea-9dc0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы не стать жертвой телефонного спама и навязчивого автодозвона, лучше всего не оставлять свой номер телефона на непроверенных сайтах и не вписывать во все анкеты. Однако если номер попал в базу данных и звонки уже начались, входящие с незнакомых номеров можно заблокировать. Об этом рассказал IT-специалисты Ваге Закарян.

Чтобы избавиться от нежелательных звонков, владельцам iPhone нужно в меню телефона перейти в раздел «Настройки» — «Телефон» и включить опцию «Заглушение неизвестных». У пользователей смартфонов на Android нужно включить режим «Не беспокоить» и настроить блокировку звонков с неизвестных номеров.

Кроме того, в телефонах от Xiaomi и Huawei есть отдельная опция блокировки неизвестных входящих звонков.

А вот чего точно не нужно делать, так это общаться с теми. кто вам звонит.

Однажды потратив несколько минут на ненужный разговор, вы подписываетесь на то, что таких звонков будет с каждым днем всё больше. Снизить активность спамеров поможет только полное игнорирование таких звонков, — приводит слова эксперта агентство ПРАЙМ.

Также не стоит перезванивать на незнакомые номера, особенно в тех случаях, когда звонок скидывали. Таким образом мошенники обходят закон о защите данных пользователей.

Впрочем, блокировка незнакомых номеров имеет и свои минусы. Ведь незнакомым абонентом может оказаться, например, ребёнок, потерявший свой телефон. Оптимальный вариант — установить специальную программу-определитель номера, а также совершать звонки с помощью мессенджеров. Такие звонки бесплатны и более безопасны, чем стандартная сотовая связь, заключил эксперт.

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